Les vendredis du patrimoine – Conférence Veules-les-Roses, 13 mai 2022, Veules-les-Roses.

Les vendredis du patrimoine – Conférence Rue du Docteur Girard 10 Place des Ecossais Veules-les-Roses

2022-05-13 – 2022-05-13 Rue du Docteur Girard 10 Place des Ecossais

Veules-les-Roses Seine-Maritime Veules-les-Roses

L’association de Sauvegarde du Patrimoine Veulais vous invite aux Vendredis du Patrimoine.

Conférence : ” Flaubert et l’amitié” par Elisabeth BRUNET, libraire éditeur, et Sandra PREDINE-BALLERIE, directrice de la Culture et du Patrimoine de la Seine-Maritime.

A 20h30 à la Salle Michel Frager.

http://www.patrimoine-veules.com/

Rue du Docteur Girard 10 Place des Ecossais Veules-les-Roses

