LES VENDREDIS DU PARVIS: LA LUDO-MÉDIATHÈQUE Théâtre Gérard Philippe Avenue de la Libération Frouard

2022-06-10 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-10 20:15:00 20:15:00 Théâtre Gérard Philippe Avenue de la Libération

Finis les rendez-vous en ligne depuis son canapé! Pour ce mois de juin, l’équipe du service culturel de la Ville de Frouard vous donne rendez-vous sur place, et quelle place: un parvis tout neuf, juste devant le théâtre!

3 vendredis au mois de juin 2022 : les vendredis 3, 10 et 17 juin 2022 à partir de 17h, pour 3 soirées festives, gratuites, et en plein air, sous des airs de guinguette !

Après-midi ludique de 17h à 19h:

Approchez, approchez moussaillons !

Participez au plus grand recrutement de pirates du Grand Est !

Venez vous affronter lors de défis qui mettront à rude épreuve votre agilité, votre force et votre mental ! Sillonnerez-vous les mers et océans parmi les plus grands pirates de notre temps ?

Jeux surdimensionnés, ateliers de piraterie, jeux d’affrontement et coopération seront au rendez-vous.

A l’abordage !

Spectacle participatif à 19h

Nous sommes en l’an de grâce 1724 sur l’île de Bassas Da India dans le canal de Mozambique. Vieux loups de mer et moussaillons vont s’affronter dans un duel épique entre le corsaire Barberousse et la lady pirate Ann Bonny. Embarquez avec la Compagnie Histoire d’Eux dans une bataille navale effrénée, pour tous les âges à partir de 4 ans.

Jeu libre dès 20h15

Tous les vendredis, nous vous proposerons une buvette et une petite restauration en continue. Cherchez la cabane « Chez Gégé ».

