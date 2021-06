LES VENDREDIS DU PARVIS: LA LUDO-MÉDIATHÈQUE EN FÊTE Frouard, 25 juin 2021-25 juin 2021, Frouard.

LES VENDREDIS DU PARVIS: LA LUDO-MÉDIATHÈQUE EN FÊTE 2021-06-25 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-25 21:00:00 21:00:00 Théâtre Gérard Philippe Avenue de la Libération

Frouard Meurthe-et-Moselle Frouard

Finis les rendez-vous en ligne depuis son canapé! Pour ce mois de juin, l’équipe du service culturel de la Ville de Frouard vous donne rendez-vous sur place, et quelle place: un parvis tout neuf, juste devant le théâtre!

3 vendredis au mois de juin 2021 : les 11, 18 et 25 juin, de 17h à 21h, pour 3 soirées festives, gratuites, et en plein air, sous des airs de guinguette !

Jeux Géants : 17h00 à 19h30

La ludo-médiathèque vous propose une sélection de jeux géants en bois pour voir les choses en grand ! En famille ou entre amis, jeunes ou moins jeunes, il y en aura pour tout le monde.

Loisirs créatifs: 17h00 à 19h30

L’équipe de l’Espace 89 propose un atelier lors duquel vous pourrez laisser

libre cours à votre fibre artistique en décorant des cartes postales. Une seule limite : votre imagination.

Macédoine & Biscotos: 19h30 | à partir de 3 ans

Philippe Pochat – Compagnie Les fées du logis

Contes et chansons autour d’héroïnes aux qualités sportives particulières, de héros athlétiques doués de forces et de courages extraordinaires !

Numéro d’art : De 17h00 à 19h30

Création participative avec l’association Spraylab

Dernières retouches pour la fresque participative géante : serez-vous celle

ou celui qui apportera la touche finale ?

À vos bombes de peinture ! Le Spraylab revient et vous invite pour la «deuxième couche» de notre fresque participative géante. Nul besoin d’être un.e artiste professionnel.le pour participer à cette fresque collective ! Dans l’esprit d’un « Numéro d’art » géant, un artiste de l’association nancéienne Spraylab vous convie à manier la bombe aérosol sur des formes prédéfinies pour apporter votre touche colorée à cette création participative.

Tous les vendredis, nous vous proposerons une buvette et une petite restauration « Chez Gégé ». (consommation assis uniquement).

tgp@frouard.fr +33 3 83 24 19 97 http://www.culture.frouard.fr/

