LES VENDREDIS DU PARVIS: FÊTE DE LA MUSIQUE, 17 juin 2022, .

LES VENDREDIS DU PARVIS: FÊTE DE LA MUSIQUE

2022-06-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-17 22:00:00 22:00:00

Finis les rendez-vous en ligne depuis son canapé! Pour ce mois de juin, l’équipe du service culturel de la Ville de Frouard vous donne rendez-vous sur place, et quelle place: un parvis tout neuf, juste devant le théâtre!

3 vendredis au mois de juin 2022 : les vendredis 3, 10 et 17 juin 2022 à partir de 17h, pour 3 soirées festives, gratuites, et en plein air, sous des airs de guinguette !

Faites de la musique de 17h à 22h: Concerts et interludes musicaux

Toujours en avance sur son temps, l’école municipale de musique vous propose avant tout le monde une fête de la musique ! Le parvis se transformera en scène ouverte pour accueillir les professeurs et élèves de l’école de musique, ainsi que les musiciens en herbe du dispositif Orchestre à l’École promotion 2021-2022, la Batucada des écoles primaires et l’Harmonie des Intrépides ! La Batucada Del Mundo vous fera elle aussi vibrer au son des percussions de rue dans une ambiance festive.

Tous les vendredis, nous vous proposerons une buvette et une petite restauration en continue. Cherchez la cabane « Chez Gégé ».

dernière mise à jour : 2022-05-31 par