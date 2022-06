Les vendredis du Jazz au Dolce Monségur, 8 juin 2022, Monségur.

Les vendredis du Jazz au Dolce Ristobar Dolce 36 Place Robert Darniche Monségur

2022-06-08 – 2022-06-08 Ristobar Dolce 36 Place Robert Darniche

Monségur 33580

Le restaurant Le Dolce de Monségur vous propose une programmation riche avec ses Vendredis Jazz.

Vous pourrez venir déguster une très bonne cuisine italienne ou boire un verre tout en écoutant un répertoire varié tout au long de l’été !

Au programme :

le 8/06 : Montchaïno- Jazz manouche

le 17/06: Five o’ rock-Groupe de rock

le 21/06: Claire Jamet Quartet

le 24/06: Appolo 13 Funktet -Funk

le 1/07: Célia Marrissal Trio

le 15/07: François Mary invite Bastien Ribot et Rémi Dugué

le 29/07: Jano Arias Cumbia- Salsa Trio

le 12/08: Paola Vera Trio

le 26/08: Dexter Gordon Legacy

le7/09: Rix and friends avec Roger Biwandu

+33 5 56 71 41 17

