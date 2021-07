Mombrier Mombrier Gironde, Mombrier Les vendredis du Clos ! Mombrier Mombrier Catégories d’évènement: Gironde

Mombrier

Les vendredis du Clos ! Mombrier, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Mombrier. Les vendredis du Clos ! 2021-07-23 – 2021-08-27

Mombrier Gironde Mombrier EUR 10 25 Dégustation et Apéros vignerons.

– les dégustations du clos : tous les vendredis de 14h à 18h30 (5 vins au choix dans la gamme MBM Collection) 10 €/personne.

– les apéros du clos : tous les vendredis de 19h à 23h (avec vue sur les coteaux, assiettes charcuterie fromage, 2 verres de vins) 25 €/personne.

Groupes tous les jours sur réservation. Dégustation et Apéros vignerons.

Groupes tous les jours sur réservation. +33 6 29 60 68 59 Dégustation et Apéros vignerons.

