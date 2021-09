LES VENDREDIS DU BRAME Saint-Gobain, 17 septembre 2021, Saint-Gobain.

Saint-Gobain Aisne Saint-Gobain

8 L’Office National des Forêts et l’Office de Tourisme Coeur de Picard vous invitent pour deux soirées exceptionnelles au coeur de la forêt de Saint Gobain. Par ce début d’Automne, plongez au coeur du massif forestier de nuit, pour découvrir tous ses secrets ! Chaque année, lorsque les feuilles commencent à jaunir, la saison des amours débute officiellement chez les cervidés. Depuis les sous-bois, et exclusivement à cette période de l’année, on peut entendre résonner le célèbre brâme du cerf. Des animateurs de l’ONF sauront vous guider tout au long de cette sortie nocturne, pour vous permettre, de peut-être, avoir la chance d’entendre brâmer le Roi de la forêt…

