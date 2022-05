LES VENDREDIS D’ÉTÉ : SUR LE FIL + SANS PRÉTENTION Château-Gontier-sur-Mayenne, 19 août 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LES VENDREDIS D’ÉTÉ : SUR LE FIL + SANS PRÉTENTION Route de Coudray Azé Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-08-19 – 2022-08-19 Route de Coudray Azé

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne

1ère partie 20h : Magali Grégoire présente Sur Le Fil nSur scène, c’est un trio (Magali Grégoire, Nicolas Marchand et Monpacoven) mais aussi des textes en français, une originalité. nDans la création, c’est une équipe : Jacques Faucon et son regard extérieur avisé, Agnès Maupré pour l’écriture de certains textes, Stéphane Robin pour la création son et Kévin Poncelet à la création lumière. nL’histoire pourrait être la suivante : nChaque vie est différente et pourtant l’universel est dans chacun. nChacun est en quête de quelque chose qui lui appartient. nPartir de là où on est et tirer sur les ficelles, faire de nouveaux nœuds … ou dénouer les fils … nAu fil du temps, l’envie de métamorphose se fait pressante, un petit grain de folie germe … et à un moment donné on ose ! nLa voix, le rythme et l’audace sont au cœur du projet. nIl y a des vagues de légèreté, d’humour qui parfois se heurtent au côté plus rugueux de l’humain. nLa sensibilité y est sur le fil … n2ème partie 21h30 : Sans Prétentio Après l’énorme succès de leur premier titre Sans Prétention avec plus de 2,5 millions de vues sur YouTube, une diffusion importante sur les radios locales partout en France, ainsi que dans les JT de TF1 et France 2, le groupe Sans Prétention présente Le vent et Ma blonde ». nExerçant tous leurs professions la semaine et se rejoignant le week-end pour composer, le groupe Sans Prétention est formé de musiciens amateurs passionnés et déterminés : nYohann : Guitariste (commercial), Alexis : Bassiste (responsable d’un bureau d’étude), Valentin : Chanteur percussion (artisan carreleur), Nico : Chanteur guitariste (agriculteur), Fabrice : Accordéoniste (vendeur de fruits et légumes), Cyril : Batteur (technicien dans l’industrie automobile). nL’amitié, la bonne humeur et la famille sont les valeurs du groupe Sans Prétention. Sachez que vous retrouverez tous ces ingrédients dans le cocktail haut en couleur que constitue ce groupe ! n A 10 ou 100 Km/h, voici le vent des jours heureux… nRestauration et buvette sur place nRenseignements 02 43 09 55 47 – vieassociative@chateaugontier.fr

Dans le cadre de la programmation des Vendredis d’Été, découvrez Sur le Fil et Sans Prétention au théâtre de verdure à Azé.

vieassociative@chateaugontier.fr +33 2 43 09 55 47 https://culture-chateaugontier.fr/

Route de Coudray Azé Château-Gontier-sur-Mayenne

