LES VENDREDIS D’ÉTÉ : LES POUSSINS PHONIQUES + MARILUCE, 8 juillet 2022, .

LES VENDREDIS D’ÉTÉ : LES POUSSINS PHONIQUES + MARILUCE

2022-07-08 – 2022-07-08

1ÈRE PARTIE : POUSSINS PHONIQUES – Yellow Sun Machine (Jeune public / famille)

L’un est chanteur sur le retour, l’autre youtubeur. Le premier semble avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du jour. Nos deux pious-pious doivent se produire ensemble en concert, et pour cela monter un groupe – Les Poussins Phoniques, en l’occurrence.

De cette improbable rencontre va pourtant naître une complicité qui, sous le couvert d’une sorte de battle musicale aussi débridée qu’acharnée, fait jaillir énergie, bonne humeur et délires contagieux. Tout y passe : les genres, les modes, les styles et les époques. Tombés du nid mais pas de la dernière pluie, ces poussins-là n’ont rien de Chantecler mais tiendraient dignement leur rôle dans une ménagerie musicale à la Claude Ponti.

2ÈME PARTIE : MARILUCE

Mariluce naît de la fusion de deux artistes, Marie et Lucie, dont la complicité est telle qu’elles finissent par ne faire qu’une. Dans un style chanson française pop folk, Mariluce chante des histoires de vies ordinairess et célèbre la liberté sous toutes ces coutures.

Mariluce, c’est la simplicité, et une douce audace qui vient, sans se prendre au sérieux mettre les pieds dans le plat et réchauffer les coeurs.

Ce duo lumineux sillone depuis 2016 les scènes du grand Ouest et d’ailleurs, suivi par un public de plus en plus nombreux.

Restauration et buvette sur place

Renseignements 02 43 09 55 47 – vieassociative@chateaugontier.fr

Dans le cadre de la programmation des Vendredis d’Été, concert des Poussins Phoniques et de Mariluce au théâtre de verdure à Azé.

1ÈRE PARTIE : POUSSINS PHONIQUES – Yellow Sun Machine (Jeune public / famille)

L’un est chanteur sur le retour, l’autre youtubeur. Le premier semble avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du jour. Nos deux pious-pious doivent se produire ensemble en concert, et pour cela monter un groupe – Les Poussins Phoniques, en l’occurrence.

De cette improbable rencontre va pourtant naître une complicité qui, sous le couvert d’une sorte de battle musicale aussi débridée qu’acharnée, fait jaillir énergie, bonne humeur et délires contagieux. Tout y passe : les genres, les modes, les styles et les époques. Tombés du nid mais pas de la dernière pluie, ces poussins-là n’ont rien de Chantecler mais tiendraient dignement leur rôle dans une ménagerie musicale à la Claude Ponti.

2ÈME PARTIE : MARILUCE

Mariluce naît de la fusion de deux artistes, Marie et Lucie, dont la complicité est telle qu’elles finissent par ne faire qu’une. Dans un style chanson française pop folk, Mariluce chante des histoires de vies ordinairess et célèbre la liberté sous toutes ces coutures.

Mariluce, c’est la simplicité, et une douce audace qui vient, sans se prendre au sérieux mettre les pieds dans le plat et réchauffer les coeurs.

Ce duo lumineux sillone depuis 2016 les scènes du grand Ouest et d’ailleurs, suivi par un public de plus en plus nombreux.

Restauration et buvette sur place

Renseignements 02 43 09 55 47 – vieassociative@chateaugontier.fr

dernière mise à jour : 2022-04-29 par