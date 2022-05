LES VENDREDIS D’ÉTÉ : BADEGNA FOLI + STABAR Château-Gontier-sur-Mayenne, 22 juillet 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LES VENDREDIS D’ÉTÉ : BADEGNA FOLI + STABAR Route de Coudray Azé Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-07-22 20:00:00 – 2022-07-22 Route de Coudray Azé

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

1ère PARTIE : BADEGNA FOLI

« Badegna » les frères, et « foli », la musique en bambara (langue parlée notamment au Mali).

Comme son nom ne l’indique pas immédiatement, Badegna Foli est composé en son cœur de deux musiciens mayennais. Tous deux ont joué dans de multiples formations avant de se réunir autour d’un projet qu’ils veulent à la fois singulier, en sortant des voies parfois attendues de la « world music », et partageable au plus grand nombre. Sans limite géographico-musicale, ils proposent une fusion entre une rythmique reggae bien maîtrisée, des harmonies vocales efficaces et un tropisme sincère pour les musiques d’Afrique de l’Ouest, dont témoigne le son d’une guitare électrique claquante comme si elle était enregistrée dans un désert ou à Bamako.

2ème PARTIE : STABAR

Depuis plusieurs années, ce groupe nantais continue de sillonner les routes de France et d’Europe avec toujours plus d’énergie et l’envie de faire voyager sa musique.

C’est d’abord le goût du bon mot associé à la bonne note qui amène ce groupe à vouloir être toujours plus éclectique, énergique, pour un rendu singulier. En s’engageant dans ses textes, Stabar détourne des sujets sensibles en proposant une vision originale, et tente d’exposer son opinion sans l’imposer, sans juger, tout en amenant son public à se laisser porter. C’est en mêlant un Reggae Énergique à la fraicheur des Musiques du Monde que Stabar se pose en électron libre au cœur des Musiques Actuelles..

Sur Scène …

Des ses premières notes, Stabar offre une ambiance décontractée et ensoleillée.

Allant d’un show énergique en passant par la douceur, la sensibilité et le sourire des musiciens saura vous séduire…

C’est avant tout un groupe de scène qui à chaque concert met un point d’honneur à faire voyager son public, et à partager un moment unique amenant chacun, finalement, à JUMPER ensemble !!!

Restauration et buvette sur place

Renseignements 02 43 09 55 47 – vieassociative@chateaugontier.fr

Dans le cadre de la programmation des Vendredis d’Été, concert de Badegna Foli et de Stabar au théâtre de verdure à Azé.

vieassociative@chateaugontier.fr +33 2 43 09 55 47 https://culture-chateaugontier.fr/

