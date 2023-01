LES VENDREDIS DES CORDELIERS – TANT D’AIMES Savenay Savenay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique EUR 12 Sur les pas d’Anne Sylvestre

TANT D’AIMES D’une complicité chantante née depuis plusieurs années dans le groupe vocal Babel Canto, Marie et Joël se retrouvent sur les routes du duo Tant d’Aimes ! Sur les pas d’Anne Sylvestre, ils n’hésitent pas à faire étape avec des textes de Jean Ferrat, Glenmor, d’Anita Conti, sans oublier ceux de Joël. Ils les agrémentent de leurs propres arrangements. Leur voix se mêlent au son de la guitare et des percussions et nous emmènent sur les chemins de traverse de la chanson française qu’ils aiment tant. Joël BOSC : guitares, voix arrangements

Marie ROULLIER : piano, voix, arrangements Tout public

