Les Vendredis des chapelles Loudéac, 5 août 2022, Loudéac.

Les Vendredis des chapelles Loudéac

2022-08-05 – 2022-08-05

Loudéac 22600 Loudéac

Les chapelles de Loudéac et la chapelle de Trévé (depuis 2019) sont des endroits fabuleux pour profiter de leur fraîcheur en été et pour écouter de la musique. Six concerts, avec six styles musicaux différents, sont au programme de l’édition 2022 des Estivales Loudéaciennes.

Ce vendredi : Tirami Swing Trio : swing, jazz manouche, zumba.

+33 2 96 66 85 00 http://www.ville-loudeac.fr/

Les chapelles de Loudéac et la chapelle de Trévé (depuis 2019) sont des endroits fabuleux pour profiter de leur fraîcheur en été et pour écouter de la musique. Six concerts, avec six styles musicaux différents, sont au programme de l’édition 2022 des Estivales Loudéaciennes.

Ce vendredi : Tirami Swing Trio : swing, jazz manouche, zumba.

Loudéac

dernière mise à jour : 2022-05-20 par