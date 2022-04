LES VENDREDIS DEGUST’ DES PETITS BOUCHONS Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Aniane Hérault Tous les vendredis, de 17h à 19h, un domaine des Terrasses du Larzac est présent à la boutique pour faire découvrir ses cuvées autour d’une dégustation accompagnée de douceurs salées ou sucrées suivant les évènements et les vins.

3 juin : Domaine des Conquêtes

10 juin : Mas Conscience

17 juin : Domaine de l’Anio

