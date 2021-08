Amilly Église Saint Martin Amilly, Loiret Les Vendredis de l’orgue Église Saint Martin Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Chaque vendredi, de 18 h à 19 h, Joseph Rassam, organiste titulaire et professeur à l’Ecole municipale de musique, invite le public à assister à ses récitals en l’église Saint-Martin, dans une ambiance informelle propice à la découverte. Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. A partir du 17 septembre puis tous les vendredis de 18h à 19h. Église Saint-Martin, centre-bourg d’Amilly. Renseignements : 02 38 28 76 68 ou [Vie-Culturelle@amilly45.fr](mailto:Vie-Culturelle@amilly45.fr)

