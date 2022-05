Les vendredis de l’observatoire Osenbach Osenbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Osenbach

Les vendredis de l’observatoire Osenbach, 1 juillet 2022, Osenbach. Les vendredis de l’observatoire Osenbach

2022-07-01 – 2022-07-29

Osenbach Haut-Rhin Osenbach EUR La Société Astronomique du Haut-Rhin organise ses soirées portes ouvertes à l’Observatoire Astronomique d’Osenbach tous les vendredis soirs en été : découverte de l’astronomie, présentation du ciel d’été, observations aux télescopes, montreurs d’étoiles lasers, visite de l’observatoire, exposés vidéos, coin librairie, exposition photo,atelier mini-ciel et jeux didactiques. La Société astronomique du Haut-Rhin organise des soirées à thème à l’Observatoire astronomique d’Osenbach : découverte de l’astronomie, présentation du ciel, observations aux télescopes, montreurs d’étoiles lasers, visite de l’observatoire, atelier mini-ciel, jeux didactiques et bien d’autre activités à faire seul, en famille ou entre amis ! +33 3 89 47 62 48 La Société Astronomique du Haut-Rhin organise ses soirées portes ouvertes à l’Observatoire Astronomique d’Osenbach tous les vendredis soirs en été : découverte de l’astronomie, présentation du ciel d’été, observations aux télescopes, montreurs d’étoiles lasers, visite de l’observatoire, exposés vidéos, coin librairie, exposition photo,atelier mini-ciel et jeux didactiques. Osenbach

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Osenbach Autres Lieu Osenbach Adresse Ville Osenbach lieuville Osenbach Departement Haut-Rhin

Osenbach Osenbach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/osenbach/

Les vendredis de l’observatoire Osenbach 2022-07-01 was last modified: by Les vendredis de l’observatoire Osenbach Osenbach 1 juillet 2022 Haut-Rhin Osenbach

Osenbach Haut-Rhin