Les vendredis de L’Hermione Quai Edouard Castel Anglet, vendredi 11 octobre 2024.

Les vendredis de L’Hermione

Quai Edouard Castel 12 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Le trio landais Alios sera en concert sur le pont de L’Hermione Depuis 3 ans, le trio d’auteurs-compositeurs-interprètes landais Alios est rassemblé autour de l’amour de la musique et des mots qui tiennent une place primordiale dans leur répertoire poétique et engagé.

Emportés par leurs 3 voix complémentaires, leur répertoire évolue sur des ambiances acoustiques au caractère authentique, aux sons de guitares sèches, basse, percussions, flûte traversière et piano. En plus de leurs compositions personnelles, Marie, Thomas et William, proposent quelques reprises revisitées aux prismes de leurs sensibilités “A la sauce Alios” !

Parking gratuit à 300m.

Les recettes des concerts soutiennent le chantier de restauration de la frégate. 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 19:00:00

fin : 2024-10-11 20:30:00

Quai Edouard Castel 12 avenue de l’Adour

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine billetterie.bayonne@hermione.com

