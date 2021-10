Genève AMR / Sud des Alpes Genève LES VENDREDIS DE L’ETHNO : YOUSRA DHABHI, LA PRINCESSE DU OUD AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

LES VENDREDIS DE L’ETHNO : YOUSRA DHABHI, LA PRINCESSE DU OUD AMR / Sud des Alpes, 8 octobre 2021, Genève. LES VENDREDIS DE L’ETHNO : YOUSRA DHABHI, LA PRINCESSE DU OUD

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 8 octobre à 20:30

«La Sultane du luth», «la princesse du luth»: telle a été surnommée Yousra Dhahbi. Née en Tunisie, elle reçoit une formation musicale particulièrement exigeante qui lui ouvre les portes d’une carrière internationale de soliste. Elle a été désignée comme la «première luthiste soliste de la gent féminine dans le monde arabe». Dans le cadre intime de l’AMR, ce concert nous offrira l’opportunité de goûter au tarab (intense émotion esthétique) d’une tradition musicale servie par une soliste d’exception. Concert organisé par les Ateliers d’ethnomusicologie et l’AMR, avec le soutien de la Ville de Genève et du Fonds culturel Sud. Yousra Dhabhi, oud, chant

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, Réseau CAGI, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève