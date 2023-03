Les Vendredis de l’été Val d'Anast Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Concerts gratuits sur le parking de l’espace de Rotz, organisé par l’association des vendredi de l’été.

Evènements tous les vendredis et samedis du 26 mai au 8 septembre 2023 dès 18h30

Restauration sur place : planche de charcuterie et de fromage, galettes, boisson… laguinguettedanast@gmail.com +33 6 76 93 18 04 Val d’Anast

