Les vendredis de l’été, 25ème édition Bagnoles de l’Orne Normandie, 8 juillet 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Les vendredis de l’été, 25ème édition Place du Marché Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-07-08 – 2022-08-26 Place du Marché Office de Tourisme

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Bagnoles de l’Orne Normandie

Evénement incontournable de Bagnoles de l’Orne depuis 25 ans, les Vendredis de l’Été, festival gratuit des arts de la rue, propose une programmation séduisante mêlant chaleur humaine, voyages, découvertes et partages.

Les artistes nous font à la fois rêver, rire, réfléchir et réagir sur la réalité de notre monde. Ils nous donnent rendez-vous, chaque vendredi pour un voyage insolite, joyeux et émouvant. Cirque, théâtre, music-hall, humour … il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

En juillet et août (les dates précises et le programme détaillé seront communiqués ultérieurement).

tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 https://www.bagnolesdelorne.com/mon-sejour/agenda/festivals-vendredis-de-lete-et-cles-de-bagnoles-2021/

