Les vendredis de l’esplanade : Marché des créateurs

Les vendredis de l’esplanade : Marché des créateurs, 1 juillet 2022, . Les vendredis de l’esplanade : Marché des créateurs

2022-07-01 – 2022-07-01 Retrouvez chaque vendredi, du 1er juillet au 26 août, sur les pelouses devant l’abbaye de Paimpont, un marché d’artisans locaux. Ils vous proposeront des créations made in Brocéliande : artisanat, mode, art, animations… n14h – 20h. +33 2 99 07 84 23 Retrouvez chaque vendredi, du 1er juillet au 26 août, sur les pelouses devant l’abbaye de Paimpont, un marché d’artisans locaux. Ils vous proposeront des créations made in Brocéliande : artisanat, mode, art, animations… n14h – 20h. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville