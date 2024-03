LES VENDREDIS DE L’ÉOLIENNE Clapiers, vendredi 5 avril 2024.

LES VENDREDIS DE L’ÉOLIENNE Clapiers Hérault

Avec « Les vendredis de l’Éolienne », la Commune de Clapiers vous propose une bulle de détente et de rencontres à la veille du week-end.

La saison reprend avec pour animation un « QUIZZ MUSICAL » animé par les DJ Chris et Yannick.

Avec « Les vendredis de l’Éolienne », la Commune de Clapiers vous propose une bulle de détente et de rencontres à la veille du week-end.

La saison reprend avec pour animation un « QUIZZ MUSICAL » animé par les DJ Chris et Yannick.

Animation pour petits et grands, le BLIND TEST, appelé également quizz musical, est un jeu très populaire qui consiste à retrouver l’interprète et/ou le titre de la chanson qui est diffusée, et ce avant ses concurrents.

Un buzzer sonore et lumineux (aucune triche possible), permettra à chaque équipe de se signaler à l’animateur pour lui annoncer le titre ou le chanteur qu’elle pense avoir reconnu.

Une bonne soirée des vendredis de l’éolienne se conjugue bien sûr avec la présence de « FOOD TRUCKS » de qualité et originaux.

Entre tradition et innovation, venez surprendre vos papilles. Côté boissons, un « wine truck » sera présent ! Avis aux amateurs de bons vins ! Vous êtes plutôt bière ? Alors, pour l’occasion, Vival, notre Épicerie des terroirs, installera sa pompe à bière.

Notez les prochains RDV

// Le 03/05 Jeux en bois & DJ

// Le 07/06 Gypsie soirée & DJ

// Le 06/09 Jeux gonflables & DJ

// Le 04/10 Karaoké & DJ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:30:00

fin : 2024-04-05 22:30:00

Avenue de l’Esplanade

Clapiers 34830 Hérault Occitanie

L’événement LES VENDREDIS DE L’ÉOLIENNE Clapiers a été mis à jour le 2024-03-22 par OT MONTPELLIER