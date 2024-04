Les vendredis de l’astronomie Collège Saint Joseph Peyramale Lourdes, vendredi 2 août 2024.

Les vendredis de l’astronomie Collège Saint Joseph Peyramale Lourdes Hautes-Pyrénées

L’astro Club Lourdais vous propose chaque vendredi d’août, à 21h, une séance de planétarium ‘‘Entre Terre et Ciel… les lumières de la nuit’’.

Participez aux vendredis de l’astronomie au collège St Joseph Peyramale les 2, 9, 16 et 23 Août 2024 à 21h.

Avec le planétarium numérique, de dernière génération, unique en France dans un établissement scolaire, sous sa coupole de cinq mètres de diamètre.

Au cœur du Planétarium de l’Astro Club, petits et grands, venez et embarquez avec nous pour un voyage interstellaire. Explorez les mystères du Cosmos, découvrez les constellations du ciel d’été et plongez dans l’infini.

Prêts à vivre une aventure cosmique ?

Tarifs

– Adulte 10€

– Moins de 18 ans 5€

Inscription par SMS aux coordonnées ci-dessous en donnant vos noms, le nombre de

participants et le choix de la date de la séance.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 21:00:00

fin : 2024-08-23

Collège Saint Joseph Peyramale 13 avenue Joffre

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie pouzetphilippe@yahoo.fr

