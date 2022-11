Les Vendredis de la science Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac

Les Vendredis de la science Martillac, 2 décembre 2022, Martillac. Les Vendredis de la science

Pôle Culturel Place Marcel Vayssière Martillac Gironde Place Marcel Vayssière Pôle Culturel

2022-12-02 20:00:00 – 2022-12-02

Place Marcel Vayssière Pôle Culturel

Martillac

Gironde Martillac Conférence sur les météorites, des pierres tombées du ciel, animée par Eric GILABERT, Directeur de Recherche CNRS. Conférence sur les météorites, des pierres tombées du ciel, animée par Eric GILABERT, Directeur de Recherche CNRS. Association Martillac Loisirs association martillac loisir

Place Marcel Vayssière Pôle Culturel Martillac

dernière mise à jour : 2022-11-16 par OT Montesquieu

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Martillac Autres Lieu Martillac Adresse Martillac Gironde OT Montesquieu Place Marcel Vayssière Pôle Culturel Ville Martillac lieuville Place Marcel Vayssière Pôle Culturel Martillac Departement Gironde

Martillac Martillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martillac/

Les Vendredis de la science Martillac 2022-12-02 was last modified: by Les Vendredis de la science Martillac Martillac 2 décembre 2022 Gironde Martillac Pôle Culturel Place Marcel Vayssière Martillac Gironde OT Montesquieu

Martillac Gironde