Les vendredis de la science à Martillac Martillac, 3 décembre 2021

Place Marcel Vayssière Pôle Culturel de Martillac

2021-12-03 – 2021-12-03 Place Marcel Vayssière Pôle Culturel de Martillac

Martillac Gironde Martillac

Première conférence grand public sur le thème « Les bienfaits des tanins sur la maladie d’Alzheimer ».

Grâce à l’association Martillac Loisirs, deux chercheurs du CNRS et de l’Université de Bordeaux nous feront le plaisir de présenter cette conférence. Ce duo sera composé de Thierry Amédée, Directeur de Recherche au CNRS et de Pierre Louis Teissedre, Professeur à L’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l’Université de Bordeaux.

La conférence durera environ 45 minutes. Vous pourrez ensuite poser toutes vos questions aux conférenciers.

+33 6 89 39 19 11

Association Martillac Loisirs / Jerome Baussart

Place Marcel Vayssière Pôle Culturel de Martillac Martillac

