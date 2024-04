Les Vendredis de la Chartreuse Molsheim, vendredi 26 avril 2024.

Les Vendredis de la Chartreuse Molsheim Bas-Rhin

La face cachée de la lune de miel est une aventure musico-théâtrale irrésistiblement drôle et émouvante

La Face Cachée de la Lune de Miel. La face cachée de la lune de miel est une aventure musico-théâtrale irrésistiblement drôle et émouvante qui explore les méandres du récit amoureux pendant que le public assiste en direct à la naissance d’une histoire d’amour sur fond d’humour et de tendresse. Dans ce spectacle, on chante, on rit, on s »émeut, on tombe amoureux, on se sépare, on s »aime à nouveau, et on en redemande. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 23:00:00

10 rue du Maréchal Foch

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est apac.molsheim@wanadoo.fr

