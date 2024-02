Les Vendredis de la Chartreuse Molsheim, vendredi 15 mars 2024.

Les Vendredis de la Chartreuse Molsheim Bas-Rhin

Del Aguila y Amigos vous emporte vers l’Espagne et des horizons plus lointains à travers ses rumbas, ses chansons latino rythmées et ses airs de guitare. Une véritable croisière ensoleillée entre le vieux continent et l’Amérique latine au son des Buena Vista Social Club, des Gipsy Kings, où se mêlent aussi musique du monde et chanson française revisitées à la mode méditerranéenne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

10 rue du Maréchal Foch

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est apac.molsheim@wanadoo.fr

L’événement Les Vendredis de la Chartreuse Molsheim a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig