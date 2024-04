Les Vendredis de la Bibliothèque – Direction Brésil avec le concert de Loucanta Bibliothèque – 2e étage Rennes, vendredi 17 mai 2024.

Du 2024-05-17 17:30 au 2024-05-17 18:30.

Pour clore la saison, les bibliothécaires vous invitent à découvrir le groupe Loucanta. Amoureux du Brésil et de sa culture musicale, Azilis Esnault (chant), Edouard Ravelomanantsoa (piano), Basile Guéguen (batterie) et Basile Tuauden (contrebasse) vous font voyager de l’autre côté de l’océan en reprenant les titres d’une des plus grandes chanteuses brésiliennes, Elis Regina.

Bibliothèque – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine