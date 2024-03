Les Vendredis de la Bibliothèque – Concert de Penelope Antena Bibliothèque – 2e étage Rennes, vendredi 5 avril 2024.

Penelope Antena, multi-instrumentiste, compositrice et chanteuse au phrasé jazz et soul, expérimente sa voix comme un laboratoire d’harmonies et de sons. La musicienne belge, installée à Brest, présente son dernier album James & June, en version piano-voix.

Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

