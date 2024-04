Les Vendredis de la Bergerie WOODY WOOD SWING GUM Moutier-d’Ahun, vendredi 16 août 2024.

Toujours résolument tourné vers le swing, le quintet, au look rétro et sympathique, interprète des thèmes de jazz traditionnel inspirés de Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington, Count Basie, Django Reinhardt et bien d’autres. Jean-Claude Guyonnet (digitabulolavoplanchiste), Raoul Vaugelade (banjo), Patrick Savineau (contrebassine), Sylvain Bouard (piano), Claude Laroudie (saxo et trompette).

A La Bergerie à 21h. Participation au chapeau. Sur réservation. Toute place non occupée à 20h50 sera considérée comme libre. .

La Bergerie

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine labergerie.sama@gmail.com

