Les Vendredis de la Bergerie NEW WASHBOARD BAND Moutier-d’Ahun, vendredi 23 août 2024.

Du swing, toujours et encore ! Cette formation, reconstituée spécialement pour l’occasion, envoûtera le public avec une musique intemporelle vivante et attachante, empruntée d’un répertoire des années 30 que les membres explorent avec goût. Christian Vaudecranne (sax, soprano et chant), Benoît de Flamesnil (trombone), Alain Barrabès (piano), Thierry Bourguignon (washboard).

Participation au chapeau .Sur réservation. Tout place non occupée à 20h50 sera considérée comme libre. .

Début : 2024-08-23 21:00:00

fin : 2024-08-23

La Bergerie

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine labergerie.sama@gmail.com

