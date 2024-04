Les Vendredis de la Bergerie M.H.M TRIO Moutier-d’Ahun, vendredi 9 août 2024.

Aujourd’hui, ces trois musiciens nous offrent un moment musical haut en couleur puisqu’il s’agit d’un hommage à Art Blakey et à l’orchestre mythique The Jazz Messengers. Arnaud Meunier (trompette), Antoine Hervier (orgue Hammond), Alban Mourgues (batterie).

Participation au chapeau. Sur réservation. Toute place réservée non occupée à 20h50 sera redistribuée. .

Début : 2024-08-09 21:00:00

fin : 2024-08-09

La Bergerie

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine labergerie.sama@gmail.com

