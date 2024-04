Les Vendredis de la Bergerie B2R TRIO Moutier-d’Ahun, vendredi 26 juillet 2024.

Les Vendredis de la Bergerie B2R TRIO Moutier-d’Ahun Creuse

Les musiciens du Trio B2R (Bavouzet, Bugala, Rouilhac) se sont rencontrés il y a bien longtemps, en 2006, autour du Jazz Manouche, grâce au groupe Am Ketenes. Chacun avec un parcours distinct, et dans des projets aux diverses couleurs, ils se retrouvent pour un nouveau répertoire de morceaux audacieux, ancrés dans la tradition du Swing et du Cool-Jazz allant de Thelonious Monk à Miles Davis.

Participation au chapeau. Réservation obligatoire. Toute place non occupée à 20h50 sera considérée comme libre. .

Début : 2024-07-26 21:00:00

fin : 2024-07-26

La Bergerie

Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine labergerie.sama@gmail.com

