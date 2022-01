LES VENDREDIS DE L’ ETHNO: MARIA DE LA PAZ TRIO, L’ÂME DU TANGO AMR / Sud des Alpes, 4 février 2022, Genève.

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 4 février à 20:30

Un zest de tango, de «nouveau folklore» et de musiques populaires, pour un voyage joyeux, plein d’énergie et aussi un brin mélancolique… Trois artistes d’Argentine se réunissent pour célébrer leurs traditions. Une rencontre où se côtoient leurs parcours, leurs origines, leurs gestes, leur culture. Un dialogue où s’exprime aussi l’attachement à une langue, quotidienne et poétique, empreinte de cet accent hispano-italien si particulier, qui chante et danse parmi les souvenirs de Buenos Aires et de Cordoba (Argentine). Concert organisé par les Ateliers d’ethnomusicologie et l’AMR, avec le soutien de la Ville de Genève et du Fonds culturel Sud. Maria de la Paz, voix Victor Hugo Villenas, bandonéon Pablo Allende, guitare acoustique

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

