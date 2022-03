LES VENDREDIS DE L’ ETHNO: ASHEK NAMEH TRIO, MUSIQUES DE L’EXIL, ENTRE IRAN ET SYRIE AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 29 avril à 20:30

Le trio Ashek Nameh (« lettre d’amour » en persan et en arabe) nous fait voyager avec virtuosité à travers les traditions musicales d’Iran et de Syrie. Il est le fruit du dialogue entre Mohanad Aljaramani (Syrie), Pouya Khoshravesh (Iran), tous deux issus de brillantes familles de musiciens. Imprégnés chacun à leur façon de l’âme de leur pays, ils présentent ce soir ensemble un répertoire de musiques traditionnelles et de compositions originales, entre maqâm et dastgâh… Mohanad Aljaramani, oud et chant Pouya Khoshravesh, kamenche et chant Jérôme Salomon, percussions

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:30:00

