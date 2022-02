LES VENDREDIS DE L’ ETHNO: AS PART OF THE MOUƩIKI FESTIVAL! FROM MARCH 3 TO 18 DIALOGUE REBETIKO & OTTOMAN MUSIC, DUO OURANIA – EVGENIOS AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

Un concert qui nous plonge au cœur de la tradition gréco-ottomane suivant deux itinéraires musicaux singuliers. Evgenio Voulgaris, au grand «luth à archet» yayli tanbur, ouvre la voie et guide nos pas. Il nous convie à partager un véritable cheminement émotionnel et spirituel au sein de la tradition musicale ottomane d’hier et d’aujourd’hui. Puis, place au Rebétiko. Originaire des grandes villes de Grèce et d’Asie mineure, ce genre musical s’est développé à partir des années 1920 s’enrichissant progressivement de diverses influences, pour devenir aujourd’hui l’un des grands emblèmes de la musique grecque. Ourania Lampropoulou, santouri Evgenios Voulgaris , Yayli tanbur, oûd, voix

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

