Les Vendredis de Grâne : Duplex Grane, 6 août 2021-6 août 2021, Grane. Les Vendredis de Grâne : Duplex 2021-08-06 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-06

Grane Drôme EUR 10 Dans le cadre des Vendredis de Grâne, la Cie Les Arts Déclinés présente sa dernière création : DUPLEX, le jeu de l’Amour, du Hasard et de tous ces trucs-là… Une comédie-romantique-mais-pas-trop, librement NON inspirée de Marivaux ! sigrane@gmail.com +33 4 75 62 66 08 https://www.helloasso.com/associations/les-arts-declines/evenements/duplex-le-jeu-de-l-amour-du-hasard-et-de-tous-ces-trucs-la dernière mise à jour : 2021-07-17 par

