LES VENDREDIS D’AZÉ : CARAVELLE / LES TYPES À PIED Château-Gontier-sur-Mayenne, 13 août 2021-13 août 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LES VENDREDIS D’AZÉ : CARAVELLE / LES TYPES À PIED 2021-08-13 – 2021-08-13 Route de Coudray Azé

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Les vendredis d’Azé sont de retour au théâtre de verdure. Le vendredi 13 août, vous avez rendez-vous avec Carevelle puis Les Types à Pied

20h : Caravelle (Chanson française)

Avec une chanson rêveuse et engagée nourrie d’influences du monde, Caravelle offre des mélodies colorées et mélangées. Autant d’invitations au voyage au gré des sonorités et des histoires racontées.

Dans leurs musiques s’entremêlent une voix douce, le son rock mélodique d’une guitare, le riff tranchant d’un accordéon festif, le tout soutenu par des rythmes subtiles et percutants.

Caravelle trace son chemin, en quête d’une scène où partager son univers. Vous ressortirez de leurs concerts en sifflotant leurs mélodies envoûtantes…

21h30 : La Gâpette (Chanson française)

« les Types à Pied » c’est un concert francophone aux accents canadiens, quelques pas de hip-hop, une étape de swing-métisse, une pause de guinguette-soviet, et du route reggae.

Un joli mélange d’influences allant de « Mes souliers sont rouges » aux Ogres de Barback en passant par les VRP… Le tout servi avec une grosse énergie et une fraîche répartie.

Bref, une musique jouée justement, sans prétention et ou tout le monde se retrouve. »

Les vendredis d’Azé sont de retour !!! Troisième date de cette édition 2021 le vendredi 13 août avec Caravelle et Les Types à Pied.

culture@chateaugontier.fr +33 2 43 09 55 97 http://www.chateaugontier.fr/ville/

