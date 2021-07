LES VENDREDIS D’AZÉ : BOUSKIDOU / TARAFIKANTS Château-Gontier-sur-Mayenne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LES VENDREDIS D’AZÉ : BOUSKIDOU / TARAFIKANTS 2021-07-09 – 2021-07-09 Route de Coudray Azé

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Les vendredis d’Azé sont de retour au théâtre de verdure. Les groupes Bouskidou et Tarafikants ouvrent le bal cette année !

20h : Bouskidou, « Viens faire le bal » (Rock pour enfants)

Ça sonne un peu comme une invitation à mettre le bazar! Un peu oui, soyons francs, mais les quatre lascars de Bouskidou connaissent leur affaire et animent leur bal avec ce qu’il faut de folie et de rigueur pour que le public finisse sur les rotules avant de devenir cinglé. Ceux qui hésitent à danser (et ils ont bien le droit!) assisteront à un concert déjanté et festif, les danseurs eux pourront s’en donner à cœur joie puisqu’il y en aura pour tout l’monde. Quelques indications si besoin est, les danses s’enchainent et la musique est en prise directe avec les danseurs, à tel point que l’on se demande qui entraine l’autre : le public ou les musiciens.

21h30 : Tarafikants, « La Cîrciuma de la drum » (Musique des Balkans)

Inspiré par l’atmosphère du cabaret, le spectacle immerge le public dans la « cîrciuma », auberge mythique et intemporelle du bord des routes, lieu emblématique que TARAFIKANTS pose en toile de fond en début de spectacle, comme pour s’assurer que chacun trouvera ce dont il a besoin, pour se reposer d’une longue route, d’une tête ou d’un cœur trop lourd, pour se mêler à l’inconnu et faire la fête jusqu’au bout de la nuit…

Au détour des trilles joyeuses d’une suite de sîrbas, le spectacle donne à entendre cette musique d’emprunt réarrangée avec liberté et originalité, et devient un moment où chaque spectateur peut par surprise se laisser toucher par l’expression du « dor », sentiment exprimé par les chansons lautari, cette douloureuse mélancolie que nous avons en chacun de nous, petite voix têtue de notre humanité.

Dans notre société qui tend à lisser chaque jour un peu plus les identités, à camoufler les aspérités et poser des filtres, comme des écrans, pour plus de « confort », TARAFIKANTS et son acoustique généreuse cherche à exprimer cet univers poétique, qui n’a pas peur de l’émotion, cette joie de vivre à faire danser les morts, plutôt qu’à les tenir à l’écart.

Les vendredis d’Azé sont de retour !!! Première date de cette édition 2021 le vendredi 9 juillet avec Bouskidou et Tarafikants.

culture@chateaugontier.fr +33 2 43 09 55 97 http://www.chateaugontier.fr/ville/

