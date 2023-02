LES VENDREDIS DANSANTS Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Herault La maison de quartier Georges Brassens organise un bal dansant spécial seniors.

La maison de quartier Georges Brassens organise un bal dansant spécial seniors. Entrée libre.

