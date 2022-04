Les vendredis comme à la maison ! Malay-le-Grand Malay-le-Grand Catégories d’évènement: Malay-le-Grand

Les vendredis comme à la maison ! Restaurant Rimant Lieu-dit Les Bas Musats Malay-le-Grand

2022-05-06 12:00:00 – 2022-05-06 14:00:00

Malay-le-Grand Yonne EUR Nouveau rendez-vous du printemps aux Trois Colonnes !

Le restaurant Rimant vous propose tous les premiers vendredis midis du mois, une animation à thème.

Venez nombreux ! +33 3 86 64 66 33 https://lestroiscolonnes.fr/restaurant-le-rimant Nouveau rendez-vous du printemps aux Trois Colonnes !

