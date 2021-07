Amilly Médiathèque d'Amilly Amilly, Loiret Les Vendredis ciné à la médiathèque – Cycle « Cinéma russe » Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

Les Vendredis ciné à la médiathèque – Cycle « Cinéma russe » Médiathèque d’Amilly, 10 septembre 2021, Amilly. Les Vendredis ciné à la médiathèque – Cycle « Cinéma russe »

du vendredi 10 septembre au vendredi 10 décembre à Médiathèque d’Amilly

Les Vendredis ciné reprennent à la médiathèque ! L’équipe de la médiathèque a concocté un cycle « Cinéma russe », conseillé aux cinéphiles de plus de 15 ans. Projection gratuite à 20h à l’auditorium les vendredis 10 septembre / 8 octobre / 10 décembre 2021. Auditorium de la médiathèque – 56, rue des Droits-de-l’Homme Renseignements : 02 38 90 09 55 ou [mediatheque.amilly@agorame.fr](mailto:mediatheque.amilly@agorame.fr) Les Vendredis ciné à la médiathèque – Cycle « Cinéma russe » Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T21:30:00;2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T21:30:00;2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Médiathèque d'Amilly Adresse 45200 amilly Ville Amilly lieuville Médiathèque d'Amilly Amilly