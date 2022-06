Les vendredis by Meyer’s Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: 67730

Châtenois 67730 0 EUR Soirée avec concert et repas à thème différent chaque semaine, animation pour les enfants. 16 et 17 juillet : week-end belge. Concert gratuit, repas payant sur réservation. 01/07 : onglet de bœuf sur plancha – 08/07 : cochon à la braise farci – 15/07 : jambon braisé à l’os, animation : taureau mécanique – 16 & 17/07 : spécialités, orchestre et exposants belges – 22/07 : sanglier à la broche – 29/07 : côte de bœuf sur plancha – 05/08 : gigot d’agneau à la broche – 12/08 : burger maison – 19/08 : bœuf à la broche – 26/08 : paëlla de chez Nico, animation : toboggan géant pour les enfants. Concerts : groupe Décibel, sauf 16 & 17/07 (orchestre belge), 22/07 et 19/08 : groupe Sawadee. Concert et repas à thème, différent chaque semaine, animation pour les enfants +33 3 88 57 84 87 Soirée avec concert et repas à thème différent chaque semaine, animation pour les enfants. 16 et 17 juillet : week-end belge. Concert gratuit, repas payant sur réservation. 01/07 : onglet de bœuf sur plancha – 08/07 : cochon à la braise farci – 15/07 : jambon braisé à l’os, animation : taureau mécanique – 16 & 17/07 : spécialités, orchestre et exposants belges – 22/07 : sanglier à la broche – 29/07 : côte de bœuf sur plancha – 05/08 : gigot d’agneau à la broche – 12/08 : burger maison – 19/08 : bœuf à la broche – 26/08 : paëlla de chez Nico, animation : toboggan géant pour les enfants. Concerts : groupe Décibel, sauf 16 & 17/07 (orchestre belge), 22/07 et 19/08 : groupe Sawadee. Châtenois

