Les Vendredis Branchés Saint-Renan, 15 juillet 2022, Saint-Renan.

Les Vendredis Branchés Saint-Renan

2022-07-15 – 2022-07-15

Saint-Renan Finistère

L’association Les Vendredis Branchés vous propose un concert du groupe BRAZATAK, 1ere partie BAZOOKADA.

Dans le cadre de la fête des lacs, Brazatak vous proposera son répertoire d’influences diverses – The Pogues, Noir Désir,

The Clash… – le groupe se veut éclectique et envoie un gros son rock parfois festif ou plus sombre, avec des textes poignants et souvent engagés.

Saint-Renan

