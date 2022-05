Les Vendredis Branchés

Les Vendredis Branchés, 29 juillet 2022, . Les Vendredis Branchés

2022-07-29 – 2022-07-29 L’association Les Vendredis Branchés vous propose un concert du groupe Jewly. Jewly (de son vrai nom Julie Claden) est une auteure compositrice-interprète française, née à Mulhouse le 17 juillet 1981 . L’association Les Vendredis Branchés vous propose un concert du groupe Jewly. Jewly (de son vrai nom Julie Claden) est une auteure compositrice-interprète française, née à Mulhouse le 17 juillet 1981 . dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville