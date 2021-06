Duclair Château du Taillis Duclair, Seine-Maritime Les Vendredis au Taillis Château du Taillis Duclair Catégories d’évènement: Duclair

Les Vendredis au Taillis Château du Taillis, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Duclair. Les Vendredis au Taillis

du vendredi 16 juillet au vendredi 13 août à Château du Taillis

16, 23 et 30 juillet, 18h à 21h 6 et 13 août, 18h à 21h ​ Les « Vendredis au Taillis » Lors de ce nouvel événement nous vous donnons rendez vous au Château pour découvrir notre marché de produits locaux. Chaque vendredi soir un nouveau groupe de musique viendra animer votre soirée. Des foodtrucks toujours plus originaux vous proposerons de quoi vous restaurer pour votre diner. ​ Accès 2 €. Gratuit pour les enfants et les étudiants.

Adultes: 2€ / Moins de 18 ans: Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T18:00:00 2021-07-16T21:00:00;2021-07-23T18:00:00 2021-07-23T21:00:00;2021-07-30T18:00:00 2021-07-30T21:00:00;2021-08-06T18:00:00 2021-08-06T21:00:00;2021-08-13T18:00:00 2021-08-13T21:00:00

