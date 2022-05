Les vendredis apprenant – L’Écume du Jour, 6 mai 2022, .

Les vendredis apprenant – L’Écume du Jour

2022-05-06 – 2022-05-27

Événement accessible gratuitement sur réservation préalable.

Vendredi 6 mai

L’Ateliers des lois : en partant d’une problématique rencontrée par les habitants, on imagine ensemble une loi, une délibération municipale qui permettrait d’y répondre…

Vendredi 13 mai

Vendredi 20 mai

Dans le cadre de le semaine IDAHO et en partenariat avec SOS Homophobie, conférence gesticulée, “L’homme homo et la peau politique”.

Vendredi 27 mai

Événement accessible gratuitement sur réservation préalable.

Vendredi 6 mai

L’Ateliers des lois : en partant d’une problématique rencontrée par les habitants, on imagine ensemble une loi, une délibération municipale qui permettrait d’y répondre…

Vendredi 13 mai

Vendredi 20 mai

Dans le cadre de le semaine IDAHO et en partenariat avec SOS Homophobie, conférence gesticulée, “L’homme homo et la peau politique”.

Vendredi 27 mai

Événement accessible gratuitement sur réservation préalable.

Vendredi 6 mai

L’Ateliers des lois : en partant d’une problématique rencontrée par les habitants, on imagine ensemble une loi, une délibération municipale qui permettrait d’y répondre…

Vendredi 13 mai

Vendredi 20 mai

Dans le cadre de le semaine IDAHO et en partenariat avec SOS Homophobie, conférence gesticulée, “L’homme homo et la peau politique”.

Vendredi 27 mai

Pixabay License

dernière mise à jour : 2022-04-19 par