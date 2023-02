Les vendredis animés à Ty Pouce Quimperlé Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Quimperlé Chaque vendredi à partir de 19h30, l’association Ty Pouce vous propose scènes ouvertes, concerts, soirées jeux, débats,…

Des moments souvent festifs et toujours conviviaux.

Un plat unique vous est proposé, avec les légumes de notre potager.

Toutes et tous sont les bienvenus, petits et grands, en situation de handicap ou non.

Retrouvez la programmation sur le groupe facebook de Ty Pouce. evenementstypouce@gmail.com

