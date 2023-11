Les Vendre’Dates : Back to Xmas ! 08/12 Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Moi & Mes Enfants, en collaboration avec EVEN, organise un événement pour les parents solos : Les Vendre’Dates ! Hello les Parents, en cette fin d’année et à l’approche des fêtes, nous vous présentons le troisième atelier “Back to Xmas” organisé dans le cadre des Vendre’Dates, une collaboration avec Moi & Mes Enfants x EVEN, l’application de rencontre pour parents célibataires, suite aux succès des deux derniers ateliers ! Olivia BARREAU, fondatrice de l’association anime de nouveaux ateliers pour vous remettre back dans les bacs et revenir à vous. Le troisième atelier: « Back to Xmas ». Le but ? Élaborer un plan d’action en vue de clôturer cette année sous le signe de l’amour et l’épanouissement. Faire le bilan de cette année et s’autoriser à rêver grand pour 2024. Partage d’expérience et de tips pour survivre à l’arrivée de la fin d’année ! L’objectif ultime est de prendre un engagement envers soi-même et se fixer des objectifs pour 2024 ! Pour clôturer cet atelier, profitez d’un moment chill autour d’un buffet & de mocktails. Pour vos enfants ? On gère tout ! Des nounous, des activités, des encas et des jeux sont mis en place afin que vous puissiez profiter totalement de ce temps pour vous. C’est le moment idéal pour vous accorder enfin la pause que vous méritez ! N’hésitez pas plus longtemps à réserver vos places : elles sont limitées ! Informations complémentaires Quand ? Vendredi 8 décembre, de 18h à 21h00 – La garde d’enfants est possible à partir de 17h30 Où ? Chez Moi & Mes Enfants : le Tiers-lieu, 84 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris Tarifs ? Formule Adulte + avec ou sans vos enfant.s : Gratuit / Participation libre Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com 1. Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contre-temps/ retards/ empêchements. 2. Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir. Auquel cas, l’association se réserve le droit de ne pas accepter votre inscription au prochain workshop 3. En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité. 4. Cet événement fera l’objet d’une médiatisation. Par ce fait, une autorisation de droits à l’image vous sera communiquée le jour même de l’événement. Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème 84 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/collect/description/368523-n-breaking-news-nous-sommes-de-retour-m-e-m-e-x-even-08-12-23 +33983677283 hello@moi-et-mes-enfants.com https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/

Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème
84 Boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Contact : +33983677283
hello@moi-et-mes-enfants.com

