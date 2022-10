LES VENDEURS D’ENCLUMES, 5 mai 2023, .

LES VENDEURS D’ENCLUMES



2023-05-05 20:30:00 – 2023-05-05

5 5 EUR

CHANSON ROCK

Tout public. Durée 1h30

Plus qu’une expérience, les Vendeurs d’enclumes était une aventure. Une première plongée dans la vie et dans l’art.

Dans l’extase de la scène, dans les tumultes de la création. Valérian Renault et les musiciens du groupe avaient à peine vingt ans quand ils se sont essayés à cette aventure. Elle était collective et exaltante. suffisamment belle pour donner l’envie de recommencer quand ce serait le bon moment. Forts de ces sept années de pause, c’est avec maturité et détermination, sagesse et fougue, qu’ils sont prêts à repartir à l’aventure. La nouvelle

équipe n’est pas inédite : tous les musiciens ont déjà fait partie des Vendeurs d’enclumes à un moment ou à un autre de la vie du groupe. La tournée, prévue pour 2022, proposera donc au public des compositions phares des Vendeurs d’enclumes, une sorte de tour d’horizon avec les meilleurs titres du groupe. Mais, c’est avec une certaine fureur d’écrire que des nouvelles compositions ont d’ores et déjà été mises sur la table. Il y aura donc les incontournables et les nouveautés qui donneront de nouvelles couleurs au répertoire. Le format du concert sera revisité pour en faire un spectacle à part entière.

Concert accueilli avec l’association 11Bouge

contact@11bouge.com +33 6 32 99 75 73

dernière mise à jour : 2022-10-10 par