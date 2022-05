Les vendeurs d’enclumes

Les vendeurs d’enclumes, 18 juin 2022, . Les vendeurs d’enclumes

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 21:30:00 Après 9 ans d’absence, le groupe orléanais revient avec un spectacle luxuriant, où nouvelles chansons se mêlent à un succulent florilège de leurs précédents albums. Coproduction entre le Théâtre du Rossignolet et la ville de Loches. info@loches-valdeloire.com théâtre du rossignolet dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville